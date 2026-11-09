«Продавали свободно». В Росси заблокировали 55 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Роспотребнадзор заблокировал более 55 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В России заблокировали более 55 тысяч интернет-ресурсов, предлагавших к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В число товаров, из-за которых площадки попали под ограничения, вошли добавки, не прошедшие государственную регистрацию, продукция с нарушениями допустимого содержания нормируемых веществ, а также потенциально опасные комплексы. В частности, ведомство выявило предложения о продаже капсул с астрагалом Astragalus 500 мг, жевательных таблеток NOW с метилкобаламином (витамином B12) и пептидного комплекса Epitalon от PEPTA NOVA.

По данным ведомства, проверка интернет-торговли продолжается. Специалисты ежедневно отслеживают объявления, карточки товаров и страницы онлайн-магазинов, выявляя новые предложения о продаже запрещенных добавок.

Ранее врач опроверг миф о пользе добавок с магнием для здоровых людей.

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