Оболенский назвал главный недостаток Москвы

Телеведущий Оболенский заявил, что Москве не хватает моря

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева]

Российский телеведущий и писатель Игорь Оболенский заявил, что Москве не хватает моря. Об этом сообщает журнал «Москвич Mag».

Журналист отметил, что в столице ему не нравится погода в ноябре. При этом Москву он полюбил не сразу — только когда узнал город поближе. В юности ему казалось, что лучше Обнинска ничего нет, и он даже обижался на маму, которая мечтала жить в Москве. Повезло, что первыми столичными маршрутами стали окрестности Новодевичьего монастыря. Не попасть под обаяние такой красоты было невозможно.

Среди любимых районов Оболенский назвал арбатские переулки, а также окрестности Тверской и Лубянки. Телеведущий признался, что благодарен столице за взаимность.

Говоря об отличиях москвичей, он выделил замыленный взгляд и неспособность замечать красоту вокруг. Он перефразировал известную мысль: москвичи много ходят, но мало видят. Часто мы не замечаем то, что рядом, и не знаем историю места, где живем. Так что главный недостаток Москвы, по Оболенскому — отсутствие моря, но главная проблема москвичей — неумение смотреть.

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