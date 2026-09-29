Эти симптомы нельзя игнорировать: кардиолог назвал главные признаки инсульта

Кардиолог Бойцов: одна деталь на лице может указывать на инсульт

Общество

Нарушение речи, проблемы с движением рук или ног и перекос лица относятся к основным признакам инсульта. При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь и доставить человека в ближайший сосудистый центр, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов, сообщает РИА Новости.

Как распознать инсульт

По словам специалиста, при инсульте у человека может нарушиться речь, появиться асимметрия лица, перестать работать одна рука или нога либо сразу несколько конечностей.

При возникновении подобных признаков счет может идти на время, поэтому Бойцов призвал не откладывать обращение за экстренной медицинской помощью.

Какие симптомы требуют внимания

Кардиолог также перечислил другие симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. К ним относятся одышка, возникающая при привычных физических нагрузках, отеки ног и повышенное артериальное давление.

При появлении таких признаков специалист рекомендует пройти медицинское обследование и получить консультацию врача.

Читайте также

Возвращался с рыбалки и встретил хищника: детали нападения медведя на Чукотке

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Лось убежал после ДТП: водителям объяснили, что делать в такой ситуации

Лось убежал после ДТП: водителям объяснили, что делать в такой ситуации

Артист балета из Москвы не смог через суд добиться альтернативной службы вместо армии

Ветеран СВО назвал Центр общественного наблюдения технологичным чудом

Ветеран СВО назвал Центр общественного наблюдения технологичным чудом

Оперативные данные: в Подмосковье устраняют последствия повреждений домов после атаки БПЛА

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Тромб во время перелета: появились новые подробности смерти Сергея Соседова

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

«Это не имеет смысла». Глава Nvidia опроверг прогноз апокалипсиса из-за ИИ

«Это не имеет смысла». Глава Nvidia опроверг прогноз апокалипсиса из-за ИИ

Картофельный кризис в Европе: жара уничтожила миллионы тонн урожая

Добавьте mosregtoday.ru в избранное