Эти симптомы нельзя игнорировать: кардиолог назвал главные признаки инсульта

Нарушение речи, проблемы с движением рук или ног и перекос лица относятся к основным признакам инсульта. При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь и доставить человека в ближайший сосудистый центр, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов, сообщает РИА Новости.

Как распознать инсульт

По словам специалиста, при инсульте у человека может нарушиться речь, появиться асимметрия лица, перестать работать одна рука или нога либо сразу несколько конечностей.

При возникновении подобных признаков счет может идти на время, поэтому Бойцов призвал не откладывать обращение за экстренной медицинской помощью.

Какие симптомы требуют внимания

Кардиолог также перечислил другие симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. К ним относятся одышка, возникающая при привычных физических нагрузках, отеки ног и повышенное артериальное давление.

При появлении таких признаков специалист рекомендует пройти медицинское обследование и получить консультацию врача.