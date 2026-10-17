Не сжигайте листья: агроном Воинкова объяснила, как превратить осенний опад в ценнейший грунт

Осенний листопад может стать бесплатным и ценным материалом для повышения плодородия почвы, если не сжигать его и не выбрасывать. Агроном Людмила Воинкова в беседе с aif.ru рассказала, как приготовить «листовую землю» — легкий и рыхлый субстрат, близкий по свойствам к верховому торфу.

По словам эксперта, качественный листовой перегной незаменим для выращивания капризной рассады овощей, укоренения черенков комнатных цветов и улучшения структуры тяжелых глинистых садовых суглинков. Для создания субстрата подходят мягкие листья быстроразлагающихся пород: березы, липы, клена, тополя, ясеня и всех плодовых деревьев. Агроном предупредила, что дубовые и ореховые листья лучше не использовать — они содержат слишком много дубильных веществ, которые замедляют гниение и могут затормозить рост молодых корней.

Собранное сырье укладывают в плотные кучи, специальные ящики или большие полиэтиленовые мешки с проколотыми для вентиляции отверстиями. Массу необходимо хорошо увлажнить и плотно утрамбовать. Чтобы ускорить созревание перегноя, слои листвы полезно пересыпать обычной садовой землей или обработать биопрепаратами для компостирования. Уже к следующему сезону получится мягкий, воздушный и питательный грунт, что позволит сэкономить на покупке готовых почвосмесей весной.