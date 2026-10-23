Не трогайте булочки руками: эксперт «Роскачества» объяснила, как выбрать безопасную выпечку

«Роскачество»: выпечку в магазине нужно брать только щипцами или в перчатках

Общество

Директор департамента пищевой безопасности «Роскачества» Елена Спеценко рассказала Lenta.ru, как выбрать безопасную свежую выпечку в магазине. По ее словам, главное правило — не трогать выпечку руками: если взять голыми руками одну булочку, бактерии с рук останутся на ней и могут оказаться на других изделиях на витрине.

Поэтому брать выпечку нужно только специальными щипцами или в одноразовых перчатках, которые должны лежать рядом с витриной. Эксперт посоветовала обращать внимание на чистоту инвентаря и состояние изделий: мякиш должен восстанавливать форму после нажатия, а на выпечке не должно быть влажных участков, трещин, подгоревших мест или постороннего запаха. Готовый продукт следует сразу убирать в индивидуальный пакет. Особую осторожность нужно соблюдать с булочками с творогом, мясом и кремом. При комнатной температуре на обычной полке их покупать небезопасно, поскольку такая выпечка требует хранения в холодильнике. Таким образом, по словам Спеценко, безопасность покупки зависит от гигиены при выборе, внимательного осмотра витрины и учета требований к хранению начинки.

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