«Не успел завести»: Дмитрий Куклачев признался, что у него нет друзей

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев признался, что за 50 лет карьеры так и не завел друзей. Об этом он рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка», передает « Абзац ».

По словам артиста, профессия требует круглосуточного погружения в работу, из-за чего на общение с людьми не остается времени. Куклачев отметил, что у людей обычно есть багаж знакомых, друзей и связей. Какие-то связи у него есть, но таких друзей, которым можно позвонить в любое время, чтобы тебя выслушали, посмеялись или погрустили вместе, у него нет. Он объяснил, что не успел их завести, поскольку вся жизнь прошла в любимом деле.

При этом Куклачев подчеркнул, что считает свою профессию не работой, а призванием и неотъемлемой частью жизни. Он признался, что не знает, что делал на работе, потому что работы у него нет — есть то, чем он занимается. Это служение и жизнь, заключил артист.