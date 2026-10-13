«Не успел завести»: Дмитрий Куклачев признался, что у него нет друзей

Дмитрий Куклачев: вся жизнь прошла в любимом деле, а друзей так и не появилось

Общество

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев признался, что за 50 лет карьеры так и не завел друзей. Об этом он рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка», передает «Абзац».

По словам артиста, профессия требует круглосуточного погружения в работу, из-за чего на общение с людьми не остается времени. Куклачев отметил, что у людей обычно есть багаж знакомых, друзей и связей. Какие-то связи у него есть, но таких друзей, которым можно позвонить в любое время, чтобы тебя выслушали, посмеялись или погрустили вместе, у него нет. Он объяснил, что не успел их завести, поскольку вся жизнь прошла в любимом деле.

При этом Куклачев подчеркнул, что считает свою профессию не работой, а призванием и неотъемлемой частью жизни. Он признался, что не знает, что делал на работе, потому что работы у него нет — есть то, чем он занимается. Это служение и жизнь, заключил артист.

Читайте также

Россия предложила США помощь с аналогом «Госуслуг»

Россия предложила США помощь с аналогом «Госуслуг»

«50% от первоначального взноса»: в России хотят внедрить ипотеку для педагогов

«50% от первоначального взноса»: в России хотят внедрить ипотеку для педагогов

Дома разрушены, есть погибший: что известно об атаке БЛПА на Подмосковье

Ведро яблок под кустом может принести пользу: какую ошибку часто делают садоводы

Маткапитал на авто: в Госдуме назвали условие запуска программы

Маткапитал на авто: в Госдуме назвали условие запуска программы

Соцфонд назвал самые популярные имена среди российских пенсионеров

Соцфонд назвал самые популярные имена среди российских пенсионеров

«Нашли без сознания в 6-м корпусе». В сахалинской больнице погиб рабочий

«Нашли без сознания в 6-м корпусе». В сахалинской больнице погиб рабочий

Деньги Малофеева в США стали причиной нового расследования

Плесень и накипь: эксперт раскрыла правила чистки стиральной машины

Плесень и накипь: эксперт раскрыла правила чистки стиральной машины

«Конец анонимной торговли». С 1 октября маркетплейсы будут проверять товары по 12 реестрам

«Конец анонимной торговли». С 1 октября маркетплейсы будут проверять товары по 12 реестрам

Батареи остаются холодными: почему в российских городах начались проблемы с отоплением

Депутат Госдумы предложил разработать отечественного ИИ-помощника для школьников

Депутат Госдумы предложил разработать отечественного ИИ-помощника для школьников

Добавьте mosregtoday.ru в избранное