«Нашли без сознания в 6-м корпусе». В сахалинской больнице погиб рабочий

На Сахалине расследуют смерть рабочего в областной больнице

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В Государственную инспекцию труда Сахалинской области поступило уведомление о несчастном случае со смертельным исходом на территории ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница».

Вечером 9 октября 2026 года в шестом корпусе хозяйственного отдела было обнаружено тело без сознания рабочего, чьи обязанности включали переноску и сопровождение пациентов.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего сформирована специальная комиссия. Возглавит ее представитель региональной Гострудинспекции.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине жителей попросили убрать отходы из-за появления медведей.

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