Пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ульяновска выплатят по 20 тысяч рублей

ТАСС: пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ульяновска выплатят по 20 тысяч рублей

Общество

Жителям Ульяновска, чьи дома пострадали в результате атаки беспилотников, выплатят по 20 000 рублей на самые срочные расходы. Оперативные выплаты предусмотрены для всех обратившихся за помощью, их число составляет около 300 человек, сообщает ТАСС.

Выплаты получат около 300 человек

О выделении средств губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил во время заседания штаба по комплексному развитию региона.

Глава региона уточнил у министра социального развития области Дмитрия Батракова, продолжает ли город оперативно выплачивать по 20 000 рублей каждому обратившемуся жителю на неотложные нужды. Министр подтвердил, что выплаты производятся.

Дома повредило после атаки беспилотников

Ранее сообщалось, что 25 сентября в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в Ульяновске были повреждены несколько многоквартирных жилых домов.

Для оценки причиненного ущерба и определения необходимых восстановительных работ организована работа соответствующих комиссий.

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