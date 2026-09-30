«Мы помогли ему уйти от ответственности». Сына Чикатило прикрыли ради показаний маньяка

Яндиев: сыну Чикатило помогли уйти от наказания ради показаний маньяка

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Сыну Андрея Чикатило помогли уйти от ответственности за преступление, совершенное в период расследования дела маньяка. Об этом в интервью ТАСС сообщил следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в задержании серийного убийцы.

По словам Яндиева, это было сделано для того, чтобы Чикатило пошел на контакт со следствием.

«Когда шло расследование дела Чикатило, его сын тоже попался на преступлении. Мы помогли ему уйти от ответственности, чтобы Чикатило пошел на контакт», — сказал он.

Следователь уточнил, что спустя время сын маньяка все равно оказался за решеткой за вымогательство. При этом он использовал фамилию отца для запугивания людей.

Яндиев отметил, что был удивлен, когда его снова задержали. По словам следователя, сын Чикатило использовал имя отца, чтобы угрожать людям, показывал свидетельство о рождении с записью о том, что его отец — Чикатило, и говорил, что будет вырезать, как отец.

Ранее сообщалось о том, что следователь Яндиев опроверг миф о «Ростовском треугольнике».

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