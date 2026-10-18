Не вся «химия» опасна: какие переработанные продукты защищают от рака кишечника

PLOS: йогурты и консервированная фасоль показали снижение риска развития рака

Общество

Ультрапереработанные продукты не всегда враги здоровья: цельнозерновой хлеб, консервированная фасоль, сухие завтраки и йогурт могут снижать риск рака кишечника. К такому выводу пришли исследователи Национального института рака США, изучив данные более 461 тысячи человек. Результаты опубликованы в PLOS Medicine.

Наблюдение длилось 18 лет — за это время диагностировали 10 075 случаев рака кишечника. В целом у любителей ультрапереработанной еды значимого роста риска не нашли, но картина сильно зависела от вида продукта.

Так, дополнительная ежедневная порция цельнозернового хлеба снижала риск на 13%. Еще ярче проявила себя клетчатка: каждые лишние 10 г в день из переработанных продуктов, например консервированной фасоли, соответствовали падению риска на 28%. А дополнительная порция некоторых молочных продуктов, включая сладкие йогурты и коктейли, коррелировала со снижением вероятности на 25%.

Мясо показало обратную зависимость. Каждая дополнительная порция переработанного мяса вроде бекона повышала риск на 8%, а для мяса, не относящегося к ультрапереработке, показатель составил 4%.

Ученые предполагают: польза некоторых фабричных продуктов объясняется клетчаткой и другими питательными веществами. Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника и связана с более низким риском колоректального рака.

Важная оговорка: результаты не доказывают причинно-следственную связь. К тому же в исследовании участвовали американцы 50–71 года, так что переносить выводы на молодежь или все население автоматически нельзя.

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