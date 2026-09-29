Ребенка похоронили вниз головой — археологи нашли новую загадочную могилу в Польше

GreWi: на кладбище в Польше обнаружили могилу ребенка с железным прутом

Общество

Археологи обнаружили на кладбище в польской деревне Пень необычное захоронение ребенка. Скелет был найден в положении головой вниз, а ноги оказались прибиты к земле железным прутом, сообщает GreWi.

Новая находка в деревне Пень

Исследователи обнаружили необычное захоронение во время работ на старом кладбище. Подобные способы погребения нередко связывают с попытками предотвратить возвращение умерших из могил.

Однако ученые не считают, что находка обязательно свидетельствует именно о борьбе с вампирами. По их мнению, необычные предметы и положение тела могли быть связаны с другими мистическими или культовыми представлениями.

Необычные могилы находят не впервые

В прошлом году в этой же местности уже обнаруживали похожее захоронение. Тогда тело было зафиксировано тяжелыми камнями, размещенными в районе плеч.

В июне на кладбище в Пени также нашли несколько необычных могил. У некоторых погребенных на шее находились серпы, на ногах — замки, а тела дополнительно прижимали камнями.

Среди находок оказались останки женщины с запущенным сифилисом, окруженной камнями. Археологи также обнаружили мужчину с ребенком возле колен и редкое захоронение беременной женщины вместе с плодом.

Некоторых пожилых людей хоронили с камнями, помещенными на область головы.

Ученые осторожны с версией о вампирах

Необычные погребальные практики действительно могут свидетельствовать о страхе перед возвращением умерших, однако конкретные причины каждого захоронения требуют отдельного изучения.

Поэтому исследователи рассматривают версию о вампирах как одну из возможных интерпретаций, а не как окончательно установленный факт.

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