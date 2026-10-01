«Готовы к разводу заранее». В ОП РФ предложили прописывать воспитание детей в брачном договоре

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил заранее прописывать в брачном договоре вопросы воспитания детей на случай развода. По его словам, это помогло бы сохранить для ребенка стабильную среду, если родители решат расторгнуть брак.

Как отметил Рыбальченко в интервью ТАСС, действующий Семейный кодекс РФ позволяет включать в брачный договор только пункты об имущественных отношениях. Права и обязанности супругов в отношении детей этот документ сейчас не регулирует.

«Было бы неплохо, чтобы уже при заключении брачного контракта родители прописывали, как в случае развода они планируют воспитывать детей. Чтобы нормы, касающиеся совместного воспитания детей, были заложены в брачном договоре, чтобы дети не становились предметом торга и размена будущих родительских отношений, если брак окажется неудачным», — заявил Рыбальченко.

По мнению эксперта, такой подход заставил бы родителей более ответственно подходить к воспитанию. Вместе с тем он признал, что сам факт наличия брачного договора создает ощущение готовности к возможному разводу.

Тем не менее, по словам общественника, отдельные особенности семейных отношений, включая связанные с бизнесом или семейными традициями, все же стоит отражать в брачном договоре.

«Главное, чтобы они не противоречили действующему законодательству», — подчеркнул Рыбальченко.

Ранее сообщалось о том, что гонорары Михайлова после развода могут признать совместным имуществом.