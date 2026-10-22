Неизвестная болезнь на Эвересте: трое россиян не могут спуститься, а медиков рядом нет

SHOT: у троих россиян на Эвересте появились симптомы неизвестного заболевания

Общество

Четверо российских альпинистов столкнулись с заболеванием неизвестного происхождения при восхождении на Эверест. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Группа под руководством Андрея В. начала подъем в понедельник. Первой недомогание почувствовала Наталья Б.: у нее появились слабость и головокружение, из-за которых она не смогла продолжить маршрут.

Женщину эвакуировали с горы на вертолете, однако установить причину ухудшения ее состояния не удалось. Оставшиеся трое участников продолжили восхождение без дополнительного кислорода и сопровождения. На четвертые сутки похожие симптомы возникли у всех троих. Сейчас альпинисты пытаются спуститься, но погода осложняет ситуацию: привычные пешие маршруты на этом участке недоступны, а поблизости нет медиков, способных оперативно оказать помощь. По данным SHOT, в ближайшие сутки на Эвересте ожидается усиление ветра, наиболее опасные условия прогнозируются 23 октября.

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