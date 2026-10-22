Декрет для бизнесменов: как ИП в Подмосковье оформить пособие на ребенка
СФР: в Московском регионе 6,4 тыс. предпринимателей получают пособие на ребенка
В Московском регионе 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от Отделения Социального фонда России (СФР). Для оформления меры поддержки ИП необходимо оформить добровольное социальное страхование и полностью уплатить страховой взнос за предыдущий год. В 2026 году стоимость страхового года для бизнесменов столичного региона составляет 9 428 рублей 34 копейки. При перечислении этой суммы до 31 декабря 2026 года право на декретные выплаты возникнет с 1 января 2027 года. Об этом сообщает СФР.
Условия получения декретных и социальных выплат для ИП и самозанятых
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для ИП:
- Текущий охват: 6,4 тысячи родителей-предпринимателей в Москве и Московской области;
- Условие выплаты: регистрация в системе добровольного соцстрахования и уплата взносов;
- Стоимость страхового года в 2026 году: 9 428 руб. 34 коп. (оплата до 31 декабря 2026 года гарантирует право на выплаты с 1 января 2027 года);
- Способы оформления: портал «Госуслуги», клиентская служба СФР или МФЦ.
- Дополнительные детские выплаты для бизнеса:
- Пособие по беременности и родам: выплачивается суммарно за весь период декрета (стандартно — 140 дней );
- Единовременное пособие при рождении ребенка: в 2026 году составляет 28 450 рублей (оформляется через «Госуслуги» или СФР).
- Новые меры поддержки для самозанятых с 2026 года:
- Введено право на получение оплачиваемых больничных;
- Пособие по временной нетрудоспособности назначается после 6 месяцев регулярной уплаты взносов;
- Вступить в программу добровольного страхования самозанятые могут до 30 сентября 2027 года.
- Контакты для консультаций: Единый контакт-центр СФР: (звонок бесплатный).