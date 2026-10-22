Декрет для бизнесменов: как ИП в Подмосковье оформить пособие на ребенка

В Московском регионе 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от Отделения Социального фонда России (СФР). Для оформления меры поддержки ИП необходимо оформить добровольное социальное страхование и полностью уплатить страховой взнос за предыдущий год. В 2026 году стоимость страхового года для бизнесменов столичного региона составляет 9 428 рублей 34 копейки. При перечислении этой суммы до 31 декабря 2026 года право на декретные выплаты возникнет с 1 января 2027 года. Об этом сообщает СФР.