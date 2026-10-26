Немеют пальцы? Хирург Умнов назвал три причины — и одну из них легко пропустить

Хирург Умнов связал онемение пальцев с болезнью Рейно и спазмом мелких артерий

Общество

Онемение пальцев может быть связано не только с временным нарушением кровообращения, но и с заболеваниями нервов, сосудов или позвоночника. Об этом Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, игнорирование такого симптома в некоторых случаях приводит к серьезным осложнениям, включая потерю чувствительности и повреждение тканей.

Умнов объяснил, что причиной может быть болезнь Рейно и серьезные проблемы с сосудами: пальцы белеют, затем синеют на холоде или от стресса, а при согревании отпускает с болью — это спазм мелких артерий. Онемение большого, указательного и среднего пальцев может указывать на синдром запястного канала, а мизинца и безымянного — на сдавление локтевого нерва. При диабетической полинейропатии чувствительность постепенно теряется начиная с кончиков пальцев, что повышает риск незаживающих язв и в тяжелых случаях ампутации. Онемение также бывает связано с проблемами шейного отдела позвоночника. Таким образом, по словам хирурга, симптом требует внимания, поскольку за ним могут стоять разные по характеру и тяжести заболевания.

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