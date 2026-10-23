Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье в ночь на 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

Общество

В ночь на 23 октября столичный регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в направлении Московского региона было зафиксировано движение 155 дронов противника. Подавляющая часть воздушных целей была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, еще пять беспилотников сбиты на непосредственном подлете к столице. Из-за угрозы безопасности в аэропорту Шереметьево временно вводились ограничения на полеты, однако к 05:03 аэрогавань вернулась к работе в обычном режиме.

Хроника ночной атаки и работа инфраструктуры

  • Отражение воздушного удара:
    • Общий масштаб: в сторону Москвы и Подмосковья направлялись 155 БПЛА;
    • Перехват: основная масса уничтожена расчетами ПВО на дальних рубежах;
    • Подступы к столице: еще 5 дронов ликвидированы непосредственно на подлете к Москве.
  • Временные ограничения в авиаузле (аэропорт Шереметьево):
    • 04:40 — введение плана ограничений на использование воздушного пространства в целях безопасности;
    • 05:03 — полная отмена ограничений Росавиацией после проверки безопасности;
    • Текущий статус: прием и отправка рейсов осуществляются в штатном режиме, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на онлайн-табло.
  • Информирование населения:
    • Оперативные данные и экстренная информация публикуются в официальном канале «РСЧС Московская область» в национальном мессенджере МАКС.

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