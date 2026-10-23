В ночь на 23 октября столичный регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в направлении Московского региона было зафиксировано движение 155 дронов противника. Подавляющая часть воздушных целей была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, еще пять беспилотников сбиты на непосредственном подлете к столице. Из-за угрозы безопасности в аэропорту Шереметьево временно вводились ограничения на полеты, однако к 05:03 аэрогавань вернулась к работе в обычном режиме.