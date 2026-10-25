Сомнолог предупредила о связи разговоров во сне с расстройствами и болезнями

Ночная болтовня — не всегда милая особенность. По словам невролога и сомнолога Ольги Зинчевой, сноговорение (по-научному — сомнилоквия) может быть сигналом целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Врач объяснила в беседе с RT , когда стоит насторожиться, а когда можно просто улыбнуться.

Сомнилоквия — состояние, при котором человек во сне произносит звуки, слоги, слова или даже целые фразы. У кого-то это невнятное бормотание, у кого-то — вполне членораздельные монологи. Порой спящий при этом непроизвольно двигается и меняет положение тела. А утром, как правило, не помнит ничего.

«Нередко сам пациент даже не подозревает, что разговаривает во сне. Об этой особенности ему сообщают родственники или партнер, которых необычное поведение может беспокоить или пугать», — добавила она.

Интересно, что явление это куда более массовое, чем кажется. Среди детей с ним сталкивается примерно половина, среди взрослых — около 5%. Причем у мужчин и женщин частота одинаковая.

Сомнилоквию относят к парасомниям — расстройствам, возникающим во время сна. Если человек говорит во сне изредка, повода для паники обычно нет. Насторожиться стоит в другом случае: когда эпизоды повторяются практически каждую ночь, сопровождаются выраженным двигательным возбуждением или другими странностями.

Тут уже речь может идти о симптоме. По словам невролога, сноговорение встречается при синдроме обструктивного апноэ сна — том самом, что сопровождается остановками дыхания. А еще — при неврозах, депрессии, психических заболеваниях, эпилепсии и нейродегенеративных патологиях, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Эти заболевания требуют наблюдения врача и своевременного лечения. Поэтому, если разговоры во сне возникают регулярно у вас или вашего близкого человека, стоит обратиться за медицинской помощью и пройти необходимое обследование», — заключила она.

Ранее врачи уже предупреждали, что привычка бодрствовать в кровати тоже нарушает сон.