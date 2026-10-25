Последний фигурант скандального дела Голунова покинул колонию

«Ъ»: из колонии освобожден последний экс-полицейский по делу Голунова

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Громкая история шестилетней давности сфабрикованного преследования журналиста подошла к своему юридическому завершению. Как стало известно «Коммерсанту», колонию покинул последний участник скандального дела о подбросе наркотиков — бывший замначальника отдела наркоконтроля столичного управления МВД Игорь Ляховец. Суд заменил ему остаток тюремного срока на принудительные работы.

Громкий скандал разразился летом 2019 года. Корреспондент, сотрудничавший с рядом изданий (включая ресурсы, признанные в России иноагентами), был задержан в центре Москвы. Силовики утверждали, будто нашли у него в рюкзаке запрещенные вещества и весы для фасовки. Однако уже через несколько дней под давлением общественной кампании и коллег-журналистов преследование было прекращено за полным отсутствием доказательств, а сам корреспондент вышел на свободу с правом на реабилитацию.

Проведенное вскоре расследование показало, что дело было фальсификацией. В начале 2020 года Басманный суд арестовал группу офицеров полиции из ЗАО Москвы — Игоря Ляховца и его четырех подчиненных. Следствие установило, что стражи порядка пошли на тяжкое преступление ради улучшения ведомственной отчетности, хотя сам пострадавший репортер был уверен, что за провокацией стояли герои его разоблачительных расследований.

Весной 2021 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор, отправив экс-полицейских в колонии на сроки от 5 до 12 лет за превышение полномочий, фальсификацию улик и незаконный оборот наркотиков. Позже апелляционная инстанция немного скорректировала сроки в сторону смягчения.

Постепенно все фигуранты добились смягчения наказания. Ранее суды уже перевели на принудительные работы остальных соучастников, отбывших необходимые половины сроков. Последним заблокировать выход на свободу пытался бывший подполковник Ляховец, чей перевод опротестовывала прокуратура. Тем не менее, областной суд оставил в силе решение о замене оставшейся части наказания принудительными работами, поставив точку в долгой судебной эпопее.

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