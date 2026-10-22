«Мелкие поручения» как звено преступной цепочки: о чем предупреждает адвокат

Вербовщики в запрещенную деятельность сегодня редко действуют прямолинейно: вместо открытых призывов к преступлению они выстраивают тонкую психологическую стратегию, постепенно втягивающую человека в опасную схему. Об этом « Газете.Ru » рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

Все может начинаться с кажущихся невинными сообщений — легкого заработка за пару кликов, участия в «важной миссии», помощи «общему делу». По словам эксперта, на первых этапах собеседник избегает конкретики, делает акцент на полной безопасности и обещает быстрые деньги, нередко используя эмоциональные рычаги — от апелляции к патриотизму до попыток разжечь протестные настроения. Постепенно общение переводят в закрытые чаты и анонимные мессенджеры, создавая иллюзию избранности и причастности к чему-то значимому.

Пивоваров считает, что особую тревогу должны вызывать просьбы, которые выглядят незначительными, но связаны с потенциально опасными действиями: сфотографировать объекты транспортной, энергетической или военной инфраструктуры, передать сведения о режимных объектах, перевезти неизвестный груз, оформить банковскую карту на свое имя, предоставить доступ к личным аккаунтам или выполнить действия за вознаграждение без объяснения реальной цели.

По его словам, именно такие «мелкие поручения» нередко оказываются звеньями преступной цепочки, а их выполнение может повлечь серьезные правовые последствия. В зависимости от обстоятельств подобные действия квалифицируются как содействие террористической, экстремистской или иной запрещенной деятельности, причем ответственность может наступить даже тогда, когда человек не осознавал истинного характера своих поступков, обратил внимание адвокат.

При столкновении с подобными предложениями он рекомендует немедленно прекратить взаимодействие, не выполнять озвученные просьбы и сохранить всю переписку как потенциальное доказательство, а при наличии признаков противоправной деятельности — без промедления обратиться в правоохранительные органы. Своевременный отказ от участия в сомнительных схемах и оперативное информирование компетентных структур зачастую помогают избежать более тяжелых последствий, заключил Пивоваров.

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