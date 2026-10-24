Бабье лето: погода в Челябинске будет на 3–6 градусов теплее нормы

В финальную неделю октября жителей Челябинска и области ждет нестандартно теплая погода. Как сообщила 23 октября начальник отдела метеопрогнозов регионального Гидрометцентра Екатерина Выходцева, южноуральцы окажутся под влиянием обширного антициклона, принесшего теплую воздушную массу. Температура воздуха превысит климатическую норму на 3–6 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков со слабым ветром, при этом синоптики предупреждают о высокой суточной амплитуде — с ночными заморозками и сильным дневным прогревом. Об этом пишет Челябинский Гидрометцентр.