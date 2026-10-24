Бабье лето: погода в Челябинске будет на 3–6 градусов теплее нормы

В Челябинской области спрогнозировали аномальное тепло в конце октября

Общество

В финальную неделю октября жителей Челябинска и области ждет нестандартно теплая погода. Как сообщила 23 октября начальник отдела метеопрогнозов регионального Гидрометцентра Екатерина Выходцева, южноуральцы окажутся под влиянием обширного антициклона, принесшего теплую воздушную массу. Температура воздуха превысит климатическую норму на 3–6 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков со слабым ветром, при этом синоптики предупреждают о высокой суточной амплитуде — с ночными заморозками и сильным дневным прогревом. Об этом пишет Челябинский Гидрометцентр.

Метеорологические особенности и характер погоды

  • Факторы формирования погоды:
    • Антициклон: регион находится под влиянием обширной зоны высокого давления в теплой воздушной массе;
    • Осадки и ветер: малооблачно, отсутствие осадков, ветер слабый и переменный.
  • Температурный режим и явления:
    • Отклонение от нормы: дневной прогрев превысит средние многолетние показатели на 3–6 °C;
    • Суточный контраст: отрицательные температуры ночью и утром сменяются интенсивным дневным потеплением;
    • Локальные явления: возможны туманы в низинах и рядом с водоемами.

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