«Немытыми руками картошку из мешка»: Онищенко объяснил, как фастфуд сломал режим питания детей

Академик Онищенко: перекусы фастфудом ведут к детскому ожирению

Общество

Академик РАН, заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал две причины детского ожирения в России. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.

По его словам, первая причина — переедание во время полдника и ужина вместе с перекусами фастфудом, из-за чего ребенок получает больше энергии, чем может потратить; вторая — нарушенный режим питания в течение дня.

Онищенко привел данные Минздрава: в 2025 году в России зарегистрировали 3,7 млн пациентов с ожирением, из них 700 тысяч — дети, а число зарегистрированных случаев среди детей до 14 лет за последние пять лет выросло в 1,3 раза. По его мнению, культура питания закладывается в первые годы жизни и переносится человеком через всю жизнь. Главный удар фастфуда, считает академик, в том, что он разрушил генетически заложенную схему «завтрак — обед — ужин»: теперь ребенок может идти по улице и немытыми руками есть картошку, которую ему пожарили в коричневом мешке.

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