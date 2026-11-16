«Немытыми руками картошку из мешка»: Онищенко объяснил, как фастфуд сломал режим питания детей

По его словам, первая причина — переедание во время полдника и ужина вместе с перекусами фастфудом, из-за чего ребенок получает больше энергии, чем может потратить; вторая — нарушенный режим питания в течение дня.

Онищенко привел данные Минздрава: в 2025 году в России зарегистрировали 3,7 млн пациентов с ожирением, из них 700 тысяч — дети, а число зарегистрированных случаев среди детей до 14 лет за последние пять лет выросло в 1,3 раза. По его мнению, культура питания закладывается в первые годы жизни и переносится человеком через всю жизнь. Главный удар фастфуда, считает академик, в том, что он разрушил генетически заложенную схему «завтрак — обед — ужин»: теперь ребенок может идти по улице и немытыми руками есть картошку, которую ему пожарили в коричневом мешке.