Горящие туры отменяются: почему больше не получится улететь на море за копейки

Рассчитывать на путевку в популярный зарубежный отель с огромной скидкой за пару дней до вылета россиянам становится все сложнее. Привычные «горящие туры», ради которых путешественники специально откладывали покупку отпуска до последнего момента, практически исчезли с рынка. Почему охота за скидками перестала работать и как теперь сэкономить на путешествии, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» объяснили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Еще несколько лет назад туристы могли сознательно откладывать покупку путевки: если оператор не успевал продать все места на рейсе или номера в отеле, остатки нередко выставляли со значительными скидками. Однако теперь такая модель практически ушла в прошлое.

«Избыточных объемов на массовых туристических направлениях больше нет», — отметили в АТОР.

По словам экспертов, по сравнению с периодом до 2019 года существенно изменились и объемы авиаперевозки, и принципы, по которым туроператоры бронируют места на самолетах и в гостиницах. Компании стали осторожнее подходить к закупкам: предпочитают заранее рассчитывать спрос и не приобретать больше мест, чем рассчитывают продать. В результате предложений, которые раньше можно было купить буквально за несколько дней до вылета по сниженной цене, становится все меньше.

При этом полностью исключать появление выгодных предложений нельзя. Иногда отдельные туры действительно продаются по сниженной стоимости непосредственно перед отправлением. Однако рассчитывать на них как на постоянную возможность сэкономить уже не стоит.

«„Горящие туры“ как рыночная реальность с рынка исчезли. Такие предложения могут встречаться единично на некоторые даты, уходят буквально за минуты и являются редкостью», — пояснили в АТОР.

Поэтому путешественникам, которые принципиально ждут последнего момента ради скидки, приходится идти на риск: нужного отеля, подходящей категории номера или удобного перелета к этому времени может уже не оказаться.

«Сегодня самым оптимальным способом и сэкономить, и получить нужный отель и категорию номера остается раннее бронирование», — подчеркнули в АТОР.

Таким образом, туристам все чаще приходится менять привычную стратегию: вместо ожидания случайной скидки заранее выбирать направление и подходящий вариант размещения. А попытка поймать дешевую путевку за несколько дней до отпуска может закончиться тем, что выбирать придется уже из того, что осталось.