Доступная Granta: В ноябре цены на автомобили Lada начинаются от ₽770 тыс.

В ноябре отечественный автоконцерн АвтоВАЗ предложил покупателям специальные финансовые условия на приобретение легковых машин марки Lada, а также коммерческой линейки SKM при покупке в кредит, лизинг или по программе трейд-ин. Самое доступное предложение распространяется на семейство Lada Granta, стоимость которой с учетом всех действующих дисконтов начинается от ₽770 тыс. Для этой модели также предусмотрены льготные кредитные программы с первоначальным взносом от ₽77 тыс., ежемесячным платежом от ₽4,5 тыс. и ставкой от 0,01 процента годовых, об этом сообщает пресс-служба компании АвтоВАЗ .

Стоимость машин 2026 года выпуска и выгода в трейд-ин

На автомобили актуального года выпуска установлены следующие минимальные цены с учетом специальных предложений: Lada Niva Travel предлагается от ₽1,319 млн, Lada Largus — от ₽1,417 млн, Lada Vesta — от ₽1,478 млн, а флагманская Lada Aura стоит от ₽1,945 млн. Размер прямой выгоды при сдаче старого транспортного средства в трейд-ин варьируется от ₽60 тыс. до ₽300 тыс. в зависимости от выбранного модельного ряда.

Программы лизинга и коммерческий транспорт

Для бензиновых автомобилей Lada по лизинговым схемам предусмотрены скидки от ₽70 тыс. до ₽300 тыс., тогда как для коммерческого транспорта SKM M7 выгода достигает ₽100 тыс. Наиболее масштабные преференции подготовлены для битопливных модификаций: скидка по трейд-ин на Vesta и Largus CNG составляет до ₽200 тыс., а максимальная экономия по лизингу для Lada Largus CNG 2026 года выпуска достигает ₽610 тыс. за универсал и ₽730 тыс. за фургон.