Огород без отдыха: какие культуры можно успеть посадить в ноябре под зиму

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Ноябрь — не повод закрывать дачный сезон: пока почва лишь остыла, но еще не промерзла окончательно, самое время заняться подзимним посевом холодостойких культур, о чем изданию REGIONS рассказал агроном Сергей Козлов.

По словам специалиста, под зиму идеально сеять укроп, петрушку, шпинат, листовой салат, а также ранние сорта моркови и устойчивый к стрелкованию редис. Такие грядки дадут первый урожай на две-три недели раньше обычного. Главное правило — дождаться устойчивого похолодания, когда температура почвы опустится до +2…+4 градусов. Если бросить семена в теплую землю сейчас, они прорастутся и погибнут при первых заморозках. Норму посева при этом стоит увеличить на четверть, так как часть семян неизбежно уйдет в расход.

Как подготовить грядку и правильно посеять

Успех подзимней посадки кроется в грамотной подготовке и соблюдении простых правил:

  • Выбор места: Грядку нужно разбивать на возвышенном и солнечном участке, где весной не застаивается талая вода.
  • Предварительная подготовка: Бороздки на перекопанной и очищенной от сорняков земле лучше нарезать заранее, пока грунт поддается инструментам.
  • Сухие семена: Сеять можно исключительно сухой материал — замачивать семена и поливать грядки после посадки категорически запрещено.
  • Засыпка: Бороздки с семенами (глубиной 0,5–1,5 см для зелени и до 2 см для моркови) засыпают заранее заготовленной сухой почвой или торфом, а сверху присыпают легкой мульчей.

Как отметил агроном, весной после схода снега защитный слой убирают, а для ускорения всходов грядки можно временно накрыть спанбондом. А вот с озимым луком и чесноком в ноябре экспериментировать уже поздно — их высаживают гораздо раньше, чтобы луковицы успели укорениться до серьезных морозов.

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