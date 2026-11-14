«Новогодний удар по кошельку». Оливье на четыре порции обойдется в 610 рублей в этом году

Салат «Оливье» в текущем году обойдется в 610 рублей за четыре порции. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости , выполненные на основе данных статистики.

По рецепту в блюдо входят 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

При замене колбасы на красную рыбу стоимость салата возрастает до 811 рублей за четыре порции. Вариант с говядиной оценивается в 683 рубля, с курицей — в 458 рублей, вегетарианская версия с грибами — в 499 рублей.

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