«Новогодний удар по кошельку». Оливье на четыре порции обойдется в 610 рублей в этом году

РИА Новости: оливье на четыре порции в этом году обойдется в 610 рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Салат «Оливье» в текущем году обойдется в 610 рублей за четыре порции. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, выполненные на основе данных статистики.

По рецепту в блюдо входят 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

При замене колбасы на красную рыбу стоимость салата возрастает до 811 рублей за четыре порции. Вариант с говядиной оценивается в 683 рубля, с курицей — в 458 рублей, вегетарианская версия с грибами — в 499 рублей.

Ранее сообщалось о том, во сколько обойдется новогодний стол семье из четырех человек.

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