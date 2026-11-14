«Проверьте паспорт до вылета». Россиянам рассказали о неочевидных ошибках в загранпаспорте
Кривоносов: опечатки и ретушь фото в загранпаспорте недопустимы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов рассказал РИА Новости, что даже незначительные недочеты в заграничном паспорте способны обернуться серьезными сложностями в ходе зарубежной поездки.
По словам парламентария, одной из неочевидных ошибок являются опечатки в машиночитаемой зоне документа. Все символы в ней должны быть четко различимы и внесены без искажений.
Кривоносов рекомендовал перед поездкой удостовериться в правильности написания фамилии и имени, а также даты и места рождения. Эти сведения обязаны полностью совпадать с данными документов, на основании которых оформлялся загранпаспорт.
Особое внимание депутат советует уделить фотографии. Изображение должно соответствовать внешности владельца и позволять безошибочно установить его личность. Цифровая ретушь, изменение черт лица, зеркальное отражение и обработка снимка фильтрами недопустимы, подчеркнул он.
Кроме того, парламентарий призвал проверить целостность страниц и наличие защитных элементов. На документе не должно быть надрывов, серьезных повреждений и посторонних отметок.
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