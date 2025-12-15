От мема до пранка с ИИ: юрист рассказал, за какие шутки на работе могут уволить

Юрист Алексей Кофанов объяснил, в каких ситуациях шутка или розыгрыш на рабочем месте могут привести к серьезным дисциплинарным взысканиям и даже к увольнениям.

В интервью «Москве 24» он отметил, что, хотя Трудовой кодекс (ТК) РФ напрямую не предусматривает такой меры за шутки, они могут нарушать внутренние правила и регламенты компании.

В России уже зафиксировали первый прецедент, когда сотрудника уволили из-за розыгрыша с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По словам эксперта, любые действия, которые унижают достоинство коллег, нарушают корпоративный дресс-код (даже в шутливой форме) или правила использования рабочего времени и служебных чатов, могут быть квалифицированы как дисциплинарный проступок.

При систематических нарушениях работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, уточнил Кофанов.

«Еще руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией», — уточнил эксперт.

При этом, если работник считает увольнение неправомерным, у него есть право на защиту. Наиболее действенными способами юрист назвал обращение в Государственную инспекцию труда или подачу искового заявления в суд.

Ранее член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, кто в 2026 году имеет право на индексацию зарплат.