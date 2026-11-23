Жильцы аварийной девятиэтажки на улице Шевченко в Красноярске обратились к мэру Сергею Верещагину с требованием ускорить процесс расселения. По их словам, состояние здания критически ухудшилось: недавно лопнула несущая стена, а по всему дому продолжают расходиться трещины. Особую обеспокоенность выражают маломобильные пенсионеры и многодетные семьи, которые не имеют финансовой возможности самостоятельно арендовать жилье, передает Ngs24.ru .

В ходе встречи 17 ноября жители также пожаловались на несоответствие предлагаемого маневренного фонда санитарным и правовым нормам. Мэр города поручил департаменту градостроительства провести дополнительные консультации с пострадавшими. Верещагин пояснил, что для включения дома в краткосрочную программу расселения администрации необходимо инициировать судебный процесс или обратиться в прокуратуру.

‎Чиновник отметил, что прецедент с расселением целой девятиэтажки в Красноярске создан впервые, и процедура требует времени из-за большого объема ветхого жилья в городе. Он подчеркнул, что ускорить предоставление новых квартир можно либо через судебное предписание о приоритетном расселении, либо за счет максимально быстрого ремонта существующего жилищного фонда для повышения его комфортности.