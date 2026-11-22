Половина участников опроса сервиса знакомств «Кавёр» хотя бы раз обещала себе найти любовь в новом году, но выполнить это желание удалось лишь 21%. Данные исследования поступили в «Газету.Ru» .

О намерении найти отношения сообщили 3 982 респондента, 61% из них возвращались к этой цели неоднократно. Более четверти (27%) не предпринимали для этого никаких действий. Еще 20% стали чаще ходить на свидания, 18% активно искали партнера, но не нашли, а 14% отказались от цели.

Женщины достигали результата чаще мужчин: 24% против 17% соответственно.

В планах на 2027 год поиск партнера или построение серьезных отношений указали 51% опрошенных. Эта цель обогнала улучшение финансового положения (43%) и заботу о здоровье (36%). Среди тех, кто включил любовь в новогодние планы, 18% не намерены специально искать партнера, 30% планируют начать знакомиться в январе, 27% делают это сейчас.

«Найти любовь — пожалуй, одно из самых непредсказуемых новогодних желаний. Можно поставить себе цель чаще ходить на свидания, но невозможно запланировать взаимную симпатию. Поэтому за несбывшимися желаниями стоят разные истории: одни откладывают знакомства, другие активно ищут партнера, но пока не встречают подходящего человека. И все же люди возвращаются к этой мечте, даже если предыдущие попытки не увенчались успехом», — отметили аналитики сервиса.

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