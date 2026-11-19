В преддверии Нового 2027 года жителям Московского региона предлагают заменить привычные застолья и просмотр телевизора на экстремальные или нестандартные форматы отдыха, об этом сообщает REGIONS со ссылкой на генерального директора Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякову . Поводом для обсуждения послужило распространившееся в столичных пабликах объявление о праздновании в загородном санатории, стилизованном под частную психиатрическую больницу, где гостям обещают четырехдневный курс с травяной баней, горячими купелями, массажем, лыжными прогулками и арт-терапией. По мнению эксперта, тяга к подобным сценариям объясняется эмоциональной перегрузкой жителей мегаполисов, для которых шумные рестораны превращаются в дополнительный источник стресса.

В числе наиболее ярких альтернатив традиционному банкету специалист выделила:

Постапокалиптическую вечеринку в бункере: для такого формата подходят реальные подземные объекты вроде московского Бункера-42 на Таганке, где гостей ждут стилизованные сухие пайки, сирены, спецэффекты и командный квест по запуску условной системы спасения ровно в полночь.

Новогодний ретрит в полной тишине: программа подразумевает полный отказ от разговоров, гаджетов, музыки и праздничных трансляций в пользу медитации при свечах вдали от города.

Иммерсивный детектив в усадьбе: многодневная ролевая игра в духе произведений Агаты Кристи с историческими костюмами, поиском улик и расследованием вымышленного преступления во время новогоднего бала.

Зимний бушкрафт, цены и меры предосторожности

Для любителей суровых испытаний эксперт порекомендовала зимний бушкрафт — выезд в лес с элементами выживания в сопровождении опытных инструкторов, например в лесные массивы Мещеры или окрестности Можайска. Сценарий включает ночевку в отапливаемом шатре, ориентирование на местности и приготовление праздничного ужина на открытом огне. По словам Люсинэ Кодяковой, современные туристы все чаще стремятся не просто провести время в комфортном отеле, а почувствовать себя главными героями остросюжетного фильма.

При выборе нестандартных программ гражданам советуют проявлять осторожность и заранее проверять реальное наличие заездов на нужные даты, состав услуг и вопросы обеспечения безопасности, поскольку не все описанные форматы гарантированно доступны именно в ночь на 1 января. Стоимость организации подобных мероприятий варьируется в пределах от ₽30 тыс. до ₽200 тыс. на одного человека, причем в эту сумму обычно входит только сама развлекательная программа, тогда как проживание, питание и трансфер оплачиваются отдельно.