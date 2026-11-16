«На работе все бесит, а дома срываюсь на близких» — если вам знакома эта коварная цепочка, то терпеть и молчать в этом случае — худшая стратегия, которая неизбежно ведет к домашнему кризису. Психологи бьют тревогу: накопленный в офисных стенах гнев нужно обязательно «сжигать», иначе он не просто испортит отношения с семьей, а ударит по физическому здоровью, превратившись в тяжелые психосоматические расстройства. Как избавиться от офисной ярости с помощью обычных приседаний и почему иногда жизненно необходимо просто покричать в лесу, разбиралась « Вечерняя Москва ».

Справиться с накопившейся злостью и избавиться от навязчивого желания подраться с коллегой можно с помощью резкой физической нагрузки. По словам кандидата медицинских наук, психиатра и психотерапевта Евгения Фомина, иногда организму нужен примитивный выплеск — можно покричать в машине или сделать серию глубоких приседаний прямо в офисе.

Также эксперт советует уйти в лес и прокричаться там, чтобы избавиться от негатива, при этом не пугая случайных прохожих. Фомин объясняет биохимию процесса: все это — способы утилизации агрессии и тех самых гормонов стресса, адреналина и норадреналина, которые бурлят в крови после конфликта. Возможность поприседать становится механизмом их сжигания. Избавиться от гнева также можно, прокричав все обиды вслух, но не напрямую человеку, а представив перед собой образ коллеги, которому это адресовано. Нужно высказать вслух все то, что гложет изнутри. Из нетривиальных вариантов — распечатать фотографию обидчика, приклеить ее к боксерской груше и методично выбить из нее пыль.

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