Движение транспорта по Печенежской дамбе в Харьковской области было полностью остановлено после ночного ракетного удара, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональную Службу восстановления и развития инфраструктуры.

По утверждению украинской стороны, инцидент произошел около 01:00 21 ноября. В результате пострадал участок автомобильной дороги Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук в районе 24-го километра, который проходит непосредственно по дамбе.

Организация объездного маршрута для автомобилистов

В настоящий момент проезд через переправу невозможен. Для движения автотранспорта была организована альтернативная схема объезда через следующие населенные пункты: