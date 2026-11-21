Полное перекрытие переправы: что известно о состоянии Печенежской дамбы
Движение по Печенежской дамбе полностью перекрыли после ракетного удара
Движение транспорта по Печенежской дамбе в Харьковской области было полностью остановлено после ночного ракетного удара, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональную Службу восстановления и развития инфраструктуры.
По утверждению украинской стороны, инцидент произошел около 01:00 21 ноября. В результате пострадал участок автомобильной дороги Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук в районе 24-го километра, который проходит непосредственно по дамбе.
Организация объездного маршрута для автомобилистов
В настоящий момент проезд через переправу невозможен. Для движения автотранспорта была организована альтернативная схема объезда через следующие населенные пункты:
- Чугуев;
- Коробочкино;
- Лебяжье;
- Базалеевка;
- Приморское.