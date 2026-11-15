Шоу-бизнес: Помилованная Валерия Чекалина ждет перевода экс-супруга в колонию

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), накануне помилованная президентом России Владимиром Путиным, рассказала о намерении встретиться со своим бывшим супругом Артемом Чекалиным, приговоренным к семи годам лишения свободы по делу о незаконных валютных операциях. Пока мужчина находится в следственном изоляторе, однако после его этапирования в исправительное учреждение семья рассчитывает оформить свидание, сообщает телеканал «Москва 24».

По словам Чекалиной, трое их общих детей — десятилетние двойняшки Алиса и Богдан, а также четырехлетний Лев — тяжело переживают разлуку с отцом. Сама Валерия надеется, что вслед за ее освобождением дело бывшего мужа также может быть пересмотрено в рамках апелляции.

Лечение онкологического заболевания и возвращение к обычной жизни

Комментируя свое освобождение от наказания, которое последовало на фоне диагностированной у нее четвертой стадии онкологического заболевания, Лерчек отметила, что в ее жизни наконец началась светлая полоса. Помилование открыло для нее возможность выехать на специализированное лечение в Китай, а также официально вернуться к работе, зарабатывать и выплачивать налоги, сосредоточившись при этом на восстановлении здоровья.

Брак Валерии и Артема Чекалиных, заключенный в 2012 году, распался в 2024-м. В феврале 2026 года блогер стала матерью в четвертый раз, родив сына от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, после чего у нее и выявили тяжелый недуг.