Новинка с коляской: Мотоцикл Ural Neo 500 вышел на рынок США дешевле Gear Up

Дилеры американского подразделения марки Ural приступили к продажам нового мотоцикла с коляской Ural Neo 500. Стоимость новинки у дилеров в зависимости от комплектации варьируется в диапазоне от $13 999 до $16 839 с учетом сборки и транспортировки, но без учета местных налогов. Для сравнения, классический флагманский мотоцикл Ural Gear Up обходится американским покупателям примерно в $22 тыс., об этом сообщает журнал За рулем .

Доработка платформы и технические параметры

В основу конструкции Ural Neo 500 положен китайский мотоцикл Yingang SUV500, однако инженеры Ирбитского мотоциклетного завода глубоко модернизировали базовую донорскую платформу, переработав почти 80% ее элементов. Специалисты ИМЗ существенно усилили несущую раму и переднюю вилку, заменили узлы сцепления, тормозную систему и электрику, а также установили гидравлический демпфер руля и модифицировали систему крепления коляски. Силовая установка представлена двухцилиндровым 446-кубовым двигателем Zonsen с жидкостным охлаждением мощностью 35 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Мотоцикл получил исключительно задний привод без передаточного вала на колесо коляски.

Масса, объемы и локализация производства

В сравнении с классическим Gear Up сухая масса Neo 500 снизилась на 22 кг и составляет 334 кг, при этом полезный объем багажного отсека вырос до 85 литров. Серийная сборка модели Ural Neo 500 с января 2026 года организована в китайском городе Чунцин. Первую партию мотоциклов отгрузили импортерам в Японию, после чего стартовали поставки адаптационной версии на рынок США. В настоящее время сборка техники Ural на площадке в Казахстане временно приостановлена, а производственный комплекс в Ирбите продолжает работу в ограниченном формате.