Зоолог рассказал, какие звуки могут отпугнуть медведя при встрече в лесу

При встрече с медведем в лесу человеческий голос может оказаться одним из способов отпугнуть дикое животное. Причем разговаривать необязательно громко или агрессивно — достаточно обычной спокойной речи. Об этом ТАСС рассказал кандидат биологических наук, зоолог и специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

По словам эксперта, медведи могут настороженно реагировать на звуки, которые нехарактерны для их естественной среды обитания. Поэтому людям, отправляющимся в лес, специалист рекомендует иметь при себе сигнальный свисток. Резкий свист способен привлечь внимание животного и в некоторых ситуациях заставить его отказаться от приближения.

Еще одним вариантом Кречмар назвал воспроизведение громкой современной музыки через смартфон. Необычное звучание может оказаться для медведя непривычным раздражителем и спровоцировать желание отойти. Однако реакция дикого животного непредсказуема, поэтому рассчитывать на гарантированный результат такого способа нельзя.

Для отпугивания крупных хищников зоолог также предложил использовать компактные пневматические горны. Эти устройства работают за счет сжатого газа и издают резкий громкий сигнал. По словам специалиста, небольшой баллон можно разместить в отделении рюкзака для питьевой системы, а раструб держать в кармане, чтобы при необходимости быстро воспользоваться устройством.

При этом громкие звуки подходят не для каждой ситуации. Если медведь находится близко, напуган или демонстрирует признаки агрессии, внезапный резкий сигнал может усилить опасность. Поэтому при неожиданной встрече важно сохранять спокойствие, не приближаться к животному и не пытаться убежать.

Специалисты по безопасности при встречах с дикими животными обычно рекомендуют медленно отступать, не поворачиваясь к медведю спиной, и оставлять ему возможность уйти. Особенно осторожно следует вести себя рядом с медвежатами, поскольку поблизости может находиться защищающая их самка. Ни голос, ни свисток, ни громкая музыка не дают полной гарантии безопасности при встрече с крупным хищником.