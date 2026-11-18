В России предложили пересмотреть условия льготного автокредитования для многодетных семей, которым сложно подобрать вместительную машину в пределах действующего ценового ограничения. Сейчас стоимость автомобиля по программе не должна превышать ₽2 млн. Об этом 18 ноября сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на инициативу фракции «Единая Россия».

Поправки подготовлены совместно с Правительством ко второму чтению проекта федерального бюджета. Они предусматривают пересмотр максимальной стоимости автомобиля, доступного по программе, а также возможность совмещать федеральную скидку с региональными мерами поддержки. Конкретный новый ценовой предел пока не называется.

Заместитель руководителя фракции, первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике Дарья Лантратова отметила, что действующие условия ограничивают выбор многодетных родителей. Большой семье требуется достаточно просторная и безопасная машина, однако подходящие модели не всегда укладываются в установленный лимит.

Сейчас по программе «Семейный автомобиль» многодетным семьям предоставляется скидка в размере 10%. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрена отдельная льгота — 40% при покупке автомобиля с ручным управлением. По словам Лантратовой, за девять месяцев 2026 года благодаря льготному автокредитованию россияне приобрели более 123 тыс. машин.

Предложения об изменении программы уже получили поддержку Минпромторга, сообщила депутат. Следующим этапом должна стать их практическая реализация. При этом новые условия пока не вступили в силу, поэтому действующие ограничения продолжают применяться.

Предполагается, что расширение ценового диапазона позволит многодетным семьям выбирать автомобили с учетом количества пассажиров и потребностей детей. Возможность объединять федеральную и региональную поддержку также может уменьшить расходы на покупку машины, однако окончательные параметры программы еще предстоит определить.