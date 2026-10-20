В Мытищах школьники пообщались с ветераном СВО в рамках проекта «Герои»

Общество

Фото: [МЦ «Импульс»]

В Мытищах в школе № 9 прошла встреча учащихся с ветераном СВО Владимиром Курихиным‑Боруновым. Мероприятие организовали в рамках патриотического проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах» — его реализует Молодежный центр «Импульс».

По словам Владимира Андреевича, беседа с подростками получилась непринужденной и искренней. Ветеран рассказал о своем служебном пути, поделился личными историями и ответил на вопросы школьников.

Он отметил, что правдивые рассказы сильнее художественного вымысла: они показывают подлинную цену подвига и доказывают, что героизм возможен и в обыденности — в готовности отвечать за свои слова, поддерживать других и сохранять стойкость перед лицом трудностей.

Проект существует уже второй год и позволяет молодежи напрямую общаться с людьми, проявившими мужество. Для ребят такие встречи — шанс услышать не обезличенную статистику, а настоящие истории, наполненные эмоциями, испытаниями и примерами нравственных решений.

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Мытищи

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