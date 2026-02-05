«Незаконные увольнения, частые переработки». Депутат Госдумы назвал новые главные причины жалоб работников

Если ранее в лидерах были жалобы на невыплату пособий — по временной нетрудоспособности, беременности и родам, — то сегодня эта проблема в основном решена благодаря прямой системе выплат через Социальный фонд.

На первый план, как отметил депутат в беседе с NEWS.ru, вышли другие системные нарушения. Наиболее частыми поводами для жалоб теперь стали незаконное расторжение трудовых договоров, необоснованное удержание денежных средств при расчёте, а также регулярное привлечение сотрудников к работе за пределами установленной нормы без должного оформления или компенсации.

«Раньше люди жаловались на невыплату пособий — по больничному, беременности и прочих. Но теперь их платит напрямую Соцфонд, а не работодатель, и проблема исчезла. Незаконные увольнения, удержание выплат при увольнении, частое привлечение к переработкам — вот что теперь актуально», — сказал Нилов.

