Нидерландец Махил Снейп, живущий в России, рассказал в блоге «Голландец в России» на платформе « Дзен » о поездке в плацкартном вагоне из Москвы во Владивосток с женой. Еду в дороге он оценил сдержанно: по его мнению, есть можно, но лучше выбрать что-то другое.

Плацкарт блогер выбрал ради общения с попутчиками, историй о разных городах и наблюдения за повседневной жизнью. Сам поезд оказался самым обычным и ожиданий не оправдал. Состав отправился поздно вечером, в вагоне ехали около 15 человек, поэтому в начале долгого пути удалось спокойно освоиться.

Снейпу понравились широкие полки и достаточно места для багажа. В вагоне были два биотуалета и бесплатный душ. Тапочки, шампунь, гель для душа и большое полотенце проводник продавал отдельно. В поезде можно было купить привычные продукты, также стоял кулер с горячей и холодной водой. Еду в вагоне-ресторане блогер назвал приемлемой, но признался, что предпочел бы что-то другое. Главным минусом поездки он назвал отсутствие интернета.