Никаких экспромтов: почему Патриарх Кирилл готовится к каждому богослужению

Патриарх Кирилл: я никогда не произношу проповеди экспромтом

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что произносит проповеди перед верующими только после предварительной подготовки, а экспромтом — крайне редко. Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил 27 октября 2026 года на встрече с победителями и призерами III, IV и V Общероссийских олимпиад по богословию среди студентов выпускного курса духовных школ и теологических подразделений вузов, передает сайт «Патриархия.ru».

По словам Патриарха, он никогда не произносит проповеди экспромтом. Бывают случаи, когда возникает такая необходимость — нет возможности ни прочитать, ни подготовиться, — но обычно он готовится к каждой проповеди и каждому богослужению и находит это очень полезным. Во-первых, как заметил Первосвятитель, в момент подготовки повторяешь то, что, возможно, ушло на периферию памяти. Во-вторых, в сознании актуализируется проблематика, с которой сталкиваются духовенство, приходы и монастыри. В целом такая подготовка, отметил Патриарх, помогает, с одной стороны, обновлять знания, а с другой — искать новые аргументы, способные положительно влиять на слушающих. Она помогает мобилизовывать самого себя: таким образом готовятся не только студенты к экзаменам, но и Патриарх. Он считает это очень полезным и нужным.

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