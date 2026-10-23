Водителям грозит штраф за изношенные зимние шины

Депутат Григорьев: за «лысые» зимние шины автомобилистам могут выписать штраф

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Российским автомобилистам может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию зимних шин с остаточной глубиной протектора 4 мм и менее при движении по заснеженной или обледеневшей дороге. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

Парламентарий пояснил, что изношенные покрышки хуже отводят воду и снежную кашу, из-за чего снижается сцепление с дорожным покрытием и повышается риск потери управления автомобилем.

Григорьев призвал водителей проверять состояние шин перед началом зимнего сезона и своевременно менять изношенную резину. По его словам, безопасность движения зависит не только от состояния дорог, но и от ответственности автомобилистов.

Требования к техническому состоянию покрышек закреплены в правительственном перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Ответственность за управление автомобилем при наличии неисправностей предусмотрена статьей 12.5 КоАП РФ.

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