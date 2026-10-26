Туристке из Красногорска наложили гипс после укуса лошади при кормлении

REGIONS: жительница Красногорска сломала палец при кормлении лошади

Общество

В Красногорскую клиническую больницу обратилась 51-летняя местная жительница, пострадавшая от укуса лошади во время путешествия по Грузии. Попытка покормить животное лакомством, зажатым в пальцах вопреки правилам безопасности, обернулась для туристки закрытым переломом ногтевой фаланги 4-го пальца левой кисти без смещения. Из-за отсутствия открытой раны пациентке не потребовалась антирабическая вакцинация. Медики оказали необходимую помощь, иммобилизовали кисть гипсом и направили женщину на амбулаторное наблюдение травматолога. Об этом сообщает REGIONS.

Неосторожное кормление домашней лошади во время поездки в Грузию закончилось травмой для 51-летней жительницы Красногорска. Туристка решила угостить животное, однако вместо правильного способа — на раскрытой ладони — протянула кусочки еды, зажав их между пальцами, после чего лошадь укусила ее за руку. Сильная боль вынудила путешественницу вернуться домой и обратиться в Красногорскую клиническую больницу, где врачи диагностировали закрытый перелом ногтевой фаланги 4-го пальца левой кисти без смещения.

Медицинская помощь не потребовала введения антирабической вакцины благодаря отсутствию раневой поверхности; на поврежденную кисть наложили гипсовую повязку, и в настоящее время женщина проходит амбулаторное лечение под контролем травматолога.

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