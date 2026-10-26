Ушастые наглеют: улицы Наро-Фоминска оккупировали смелые зайцы

В Наро-Фоминске зайцы, похоже, перестали стесняться: на днях нескольких зайчат заметили в частном секторе на улице Дзержинского — зверьки разгуливали прямо между домами, будто так и надо. Почему ушастые потеряли страх перед человеком, надо ли их подкармливать и чем чревато чересчур близкое знакомство с дикой природой, REGIONS рассказала местный зоолог Евгения Кизликова.

Историей поделилась жительница города Марина, повстречавшая зайца у самого крыльца. Сначала она решила, что ей мерещится: сидит у дороги, ушами шевелит. Подошла — не убегает, сфотографировала — смотрит спокойно. Утром зверя и след простыл.

«Сначала подумала, что показалось — сидит у дороги, ушами шевелит. Подошла ближе, а он не убегает. Сфотографировала, а он спокойно так смотрит. Утром его уже не было. Красивый, конечно, но все равно немного страшно — вдруг заразный?» — поделилась впечатлениями женщина.

Такие встречи в городе давно перестали быть диковиной: зайцев видят и в спальных районах, и на окраинах, и у лесопарковых зон.

Любопытство, а не нужда — так объясняет поведение зверей Кизликова. Корма в лесах хватает, так что ничего экстраординарного в визите к людям нет, особенно если зверь молодой. Окрестные леса, включая те, что растут прямо в городе, кишат жизнью: тут регулярно встречаются лоси, косули, кабаны — зайцы в этой компании отнюдь не белая ворона. Скорее всего, к людям молодого зверя привело банальное любопытство, тогда как умудренный опытом заяц держался бы подальше, пояснила зоолог. И уж точно ушастые выходят к нам не от голода: мягкой коры кустарников в природе хватает даже зимой, так что холодное время года они переживают без проблем.

Но милая мордочка не повод бросаться на помощь. Специалисты не советуют горожанам спасать зверя или прикармливать его: заяц может и поцарапать, и укусить, и наградить опасной болезнью, в том числе паразитарной. Даже внешне здоровый зверь нередко носит туляремию, бешенство, гельминтов и прочие инфекции, часть которых всерьез угрожает человеку. Правило короткое: увидел — не подходи, не корми, не трогай. Если животное вызывает беспокойство, о нем стоит сообщить в службы охраны природы или ветконтроля.

Впрочем, Наро-Фоминск тут не уникален: дикие звери осваивают города по всей России, и Подмосковье — не исключение. В Москве зайцев регулярно видят в Лосином Острове, Измайловском лесу, на Воробьевых горах и в зеленых зонах Новой Москвы — звери обживаются у самой жилой застройки и постепенно теряют осторожность. Лоси в области и вовсе стали завсегдатаями городских улиц: их встречают в Балашихе, Химках, Одинцово, Красногорске — животные выходят к домам, пересекают дороги и порой попадают в ДТП. А летом на озере Бабошкино в Балашихе лесной кабан без стеснения подошел к людям и отобрал у женщины пакет с купальником и сосисками.

Кизликова видит сразу несколько причин такого соседства. Города разрастаются и вгрызаются в леса, отнимая у зверей привычные территории. В самих городах еды становится больше — от мусорных контейнеров до кормушек для птиц и домашних питомцев. А где-то снижается и антропогенное давление: популяции восстанавливаются, и молодым особям просто не хватает места в родной среде.