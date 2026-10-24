Климат 2100: Площадь тундры в Якутии может сократиться до 1%
SHOT: эксперт Рыбальченко предупредил о выбросах метана в Якутии
В Якутии и Восточной Сибири деградация многолетней мерзлоты ставит под угрозу около 100 тыс. гектаров леса. Как сообщает Telegram-канал SHOT, разрушение грунта приводит к формированию «пьяных лесов», где деревья теряют устойчивость, падают и гниют. Эксперт по экологической безопасности Илья Рыбальченко отмечает, что отмирание лесного покрова лишает почву естественного теневого щита, ускоряя потепление грунта и выбросы метана. Согласно научным прогнозам, к концу XXI века площадь арктической тундры в Якутии может сократиться всего до 1% территории. Об этом информирует портал Life.ru.
Экологические последствия и климатические риски
- Феномен «пьяных лесов» и разрушение экосистем:
- Масштаб угрозы: под риском полного усыхания и падения находятся 100 тыс. гектаров лесного массива;
- Механизм деградации: оттаивание вечной мерзлоты лишает корни деревьев опоры, кроны перестают затенять почву, что провоцирует закручивание тепловой спирали;
- Факторы выживания (Илья Рыбальченко): стойкость деревьев зависит от глубины оттаивания, влажности грунта, строения корневой системы и рельефа.
- Выбросы парниковых газов и смещение природных зон:
- Органическое разложение: таяние высвобождает древние органические соединения, выделяющие при разложении метан и CO₂;
- Долгосрочный прогноз (Никита Тананаев): к концу XXI века доля тундры в Якутии сжмется до 1%, уступив место тайге и лесотундре.