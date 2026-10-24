Климат 2100: Площадь тундры в Якутии может сократиться до 1%

В Якутии и Восточной Сибири деградация многолетней мерзлоты ставит под угрозу около 100 тыс. гектаров леса. Как сообщает Telegram-канал SHOT, разрушение грунта приводит к формированию «пьяных лесов», где деревья теряют устойчивость, падают и гниют. Эксперт по экологической безопасности Илья Рыбальченко отмечает, что отмирание лесного покрова лишает почву естественного теневого щита, ускоряя потепление грунта и выбросы метана. Согласно научным прогнозам, к концу XXI века площадь арктической тундры в Якутии может сократиться всего до 1% территории. Об этом информирует портал Life.ru.