«Пустые улицы и брошенные кафе». В Париже ввели комендантский час

Власти Парижа ввели частичный комендантский час. Как сообщает BFMTV со ссылкой на официальные источники, ограничения коснутся площади Республики, которая традиционно служит одним из главных мест проведения демонстраций, митингов и протестов.

Режим ограничения передвижения будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск). Мера распространяется на всех граждан.

Напомним, 17 октября, свыше 500 тысяч человек по всей Франции приняли участие в манифестациях против роста стоимости жизни и повышения цен. В ряде городов, включая Париж, Марсель, Ниццу, Лион и Лилль, произошли столкновения демонстрантов с полицией и погромы.

Ранее сообщалось о том, что Лувр закрыли из-за протестной акции у Пирамиды.