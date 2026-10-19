«Пустые улицы и брошенные кафе». В Париже ввели комендантский час

BFMTV: в Париже ввели комендантский час с 22:00

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Власти Парижа ввели частичный комендантский час. Как сообщает BFMTV со ссылкой на официальные источники, ограничения коснутся площади Республики, которая традиционно служит одним из главных мест проведения демонстраций, митингов и протестов.

Режим ограничения передвижения будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск). Мера распространяется на всех граждан.

Напомним, 17 октября, свыше 500 тысяч человек по всей Франции приняли участие в манифестациях против роста стоимости жизни и повышения цен. В ряде городов, включая Париж, Марсель, Ниццу, Лион и Лилль, произошли столкновения демонстрантов с полицией и погромы.

Ранее сообщалось о том, что Лувр закрыли из-за протестной акции у Пирамиды.

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