Сочи на игле анальгетиков: на курорте массово скупают обезболивающие

Главный российский курорт накрыла волна фармакологического спасения: всего за восемь месяцев 2026 года в аптеках Сочи было распродано свыше 2 млн пачек обезболивающих препаратов. На глушение головной, мышечной и суставной боли жители и многочисленные гости города спустили впечатляющие ₽562 млн. Аналитики отмечают двузначный рост продаж, а медики предупреждают — попытка перетерпеть болезнь на бегу с помощью таблеток может закончиться плачевно. Такими данными с «Коммерсантъ-Сочи» поделилось маркетинговое агентство DSM Group, специализирующееся на исследовании фармацевтического рынка.

Фармацевтический рынок главной здравницы страны демонстрирует взрывную динамику. По данным агентства, с января по август 2026 года аптечные сети Сочи заработали на анальгетиках на 13,3% больше, чем годом ранее, а объем купленных коробок вырос на 7,2%.

Кто в лидерах аптечного рейтинга

Весь объем проданных спасательных средств делится на две ключевые категории:

Противовоспалительные тяжеловесы (НПВП): На эту группу сочинцы потратили ₽359 млн (916,3 тыс. пачек), причем спрос в рублях подскочил сразу на 16,7%. Абсолютным любимчиком публики стал «Нурофен» (9,5% рынка). В пятерку фаворитов также пробились «Нимесил» (7,9%), нимесулид (4,7%), обычный ибупрофен (4,3%) и «Аркоксиа» (3,9%)*

Анальгетики и жаропонижающие: Здесь объем составил 1,1 млн упаковок на ₽202,8 млн (+7,6% в деньгах). Пальму первенства уверенно держит «Терафлю» с долей 14,9%, за которым следуют «Пенталгин» (12,2%), «Цитрамон» (8,5%), «Спазмалгон» (6,4%) и классический аспирин (4,1%)*

Почему курорт жаждет анальгетиков

Невролог медцентра CL Doctor Андрей Удовиченко объясняет такую статистику комбо-эффектом. С одной стороны, сказывается инфляция, подорожание сложных комбинированных лекарств и общий рост цен. С другой — дает о себе знать суровый быт: обострение проблем со спиной и суставами, частые головные боли и привычка соотечественников глушить любые симптомы самолечением.

Не стоит забывать и о специфике региона: сочинский сезон — это колоссальные нагрузки на персонал сферы обслуживания, трудящийся «на износ», плюс огромный приток туристов, которые везут свои болячки на отдых или зарабатывают их прямо на пляжах и горнолыжных тропах.

Медики бьют в колокола: анальгетики лишь маскируют проблему, но не лечат ее. Регулярное поглощение НПВП серьезно рискует вылиться в язву желудка, кровотечения, поражение почек и проблемы с сердцем. А передозировка популярного парацетамола — прямой удар по печени.

Врач советует внимательно читать состав: часто люди пьют разные по названию препараты, не замечая, что в их основе лежит одно и то же действующее вещество. Если же боль возникла внезапно, сопровождается невнятной речью, слабостью в руках или ногах, резким жжением в груди или высокой температурой — не бегите в аптеку, а немедленно вызывайте скорую помощь.

*все препараты в материале указаны в ознакомительных целях. Перед приемом важно проконсультроваться с врачом