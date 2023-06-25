NMCD: Кофе повышает риск инсульта из-за кальциноза брюшной аорты

Сианские ученые провели исследование, которое указало на корреляцию потребления кофе с риском отложения кальция в брюшной аорте у людей, у больных, страдающих от сердечно-сосудистых болезней. Кальциноз, в свою очередь, значительно увеличивает риск развития инсульта и инфаркта.

Для исследования были собраны данные Национального обследования состояния здоровья и питания. Ученые заметили, что кальцинация стенок в брюшной аорте часто приводит к инфарктам и инсультам.

Между кофе и кальцинозом ученые изначально связи не нашли. Но обнаружили, что риск растет, если человек страдает от гипертонии или похожих заболеваний.

Стало известно, что при частом употреблении кофе риск возрастает на 50%. При наличии у человека артериальной гипертензии– до 70%. Причиной для этого служит повышение давления и нарушения сна, что влияет на холестерин.