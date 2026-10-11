Семь дронов за вечер: что известно об атаке на Калужскую область

Шапша: ПВО сбила семь беспилотников над Калужской областью

Общество

Силы противовоздушной обороны за вечер перехватили семь украинских беспилотников над Калужской областью. Дроны уничтожили над Бабынинским муниципальным округом и на окраине Калуги, сообщил 11 октября губернатор региона Владислав Шапша.

На местах падения обломков работают спецслужбы

По данным главы области, после уничтожения беспилотников специалисты направились к местам падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало.

Минобороны сообщило о перехвате сотен беспилотников

11 октября Минобороны России сообщило об уничтожении двух управляемых авиационных бомб и 909 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Ведомство также опубликовало данные о заявленных потерях украинской военной техники с начала специальной военной операции.

Читайте также

«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Томск вводит туристический налог: ставка вырастет с 2% до 5% за несколько лет

«Мы помогли ему уйти от ответственности». Сына Чикатило прикрыли ради показаний маньяка

«Мы помогли ему уйти от ответственности». Сына Чикатило прикрыли ради показаний маньяка

300 баллов за ЕГЭ снова в приоритете: Минобрнауки сократило список олимпиад на четверть

300 баллов за ЕГЭ снова в приоритете: Минобрнауки сократило список олимпиад на четверть

«Зарплата от 300 тысяч». Эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение

«Зарплата от 300 тысяч». Эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение

В Москве представили результаты работы миграционной системы

В Москве представили результаты работы миграционной системы

Минстрой объяснил, при каком долге могут перекрыть свет и воду

Минстрой объяснил, при каком долге могут перекрыть свет и воду

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

В Якутии ударили первые морозы ниже −20: температура опустилась до −21,7

Стивен Сигал назвал Байкал лучшим местом на планете

Стивен Сигал назвал Байкал лучшим местом на планете

Одна проверка в квитанции может помочь избежать переплаты за ЖКХ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное