Семь дронов за вечер: что известно об атаке на Калужскую область

Силы противовоздушной обороны за вечер перехватили семь украинских беспилотников над Калужской областью. Дроны уничтожили над Бабынинским муниципальным округом и на окраине Калуги, сообщил 11 октября губернатор региона Владислав Шапша.

На местах падения обломков работают спецслужбы

По данным главы области, после уничтожения беспилотников специалисты направились к местам падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало.

Минобороны сообщило о перехвате сотен беспилотников

11 октября Минобороны России сообщило об уничтожении двух управляемых авиационных бомб и 909 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Ведомство также опубликовало данные о заявленных потерях украинской военной техники с начала специальной военной операции.