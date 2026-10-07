В первом полугодии с Украины выехали примерно на 223 тыс. человек больше, чем въехали

Около 223 тыс. Разница между количеством выездов и въездов на Украину в первом полугодии 2026 года составила 223 тыс. человек. Такие данные Государственной пограничной службы Украины изучил ТАСС .

С января по июнь с территории страны было зарегистрировано около 7,13 млн выездов, тогда как количество въездов составило примерно 6,907 млн. Таким образом, число выездов оказалось выше примерно на 223 тыс.

Сопоставимые показатели фиксировались и в предыдущие годы. По приведенным данным, в 2023 году отток составил около 180 тыс. человек, в 2024-м — 460 тыс., а в 2025-м — 302 тыс.

При этом общее число пересечений границы не отражает количество уникальных граждан: один человек может неоднократно выезжать и возвращаться в страну. По данным ДПСУ, с начала 2026 года границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 20,7 млн человек, включая граждан Украины и иностранцев.

Точное число жителей на территориях, контролируемых Киевом, определить сложно, поскольку последняя всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году. Различные оценки численности населения существенно расходятся.

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