«Не ориентируйтесь на породу»: как подобрать одежду для собаки?

При выборе одежды для собаки главным ориентиром должны быть индивидуальные мерки, а не порода на этикетке. Как пояснила ТАСС руководитель просветительского проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева, животные одного происхождения могут заметно различаться телосложением, объемом грудной клетки и длиной лап.

«Не стоит при покупке одежды для собаки ориентироваться на породу, указанную на этикетке. Собаки даже в пределах одного стандарта сильно отличаются по конституции, объему грудной клетки и длине лап», — сказала Нуриева.

По ее словам, комбинезон или попону подбирают по трем основным меркам. Их снимают сантиметровой лентой, когда собака стоит ровно на четырех лапах.

«Длина спины: измеряется от холки, наивысшей точки спины, где начинается шея, до основания хвоста. Если комбинезон будет короче хотя бы на пару сантиметров, он будет врезаться в шею и сковывать задние лапы», — пояснила она.

Перед покупкой также измеряют обхват груди и шеи.

«Обхват груди: замеряется в самом широком месте, сразу за локтями. К полученной цифре обязательно нужно прибавить 3−5 см на свободное облегание, а для пушистых пород до 7 см, иначе ткань не позволит собаке нормально дышать при беге. Обхват шеи: измеряется в месте обычного расположения ошейника», — рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что одежда должна быть функциональной и точно соответствовать размеру питомца, чтобы он чувствовал себя в ней комфортно.

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